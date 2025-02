Festival Te Vevo : le monde en echo jusqu’au 16 mars à la Maison de la culture

Théâtre et cinéma se mêlent : la 5e édition du festival Te Vevo se déroulera du 26 février au 16 mars à la Maison de la culture. Des projections, représentations et échanges sont prévus.

La première semaine sera consacrée aux thématiques des langues, de l’appauvrissement du langage et de la surdité.

Du 5 au 9 mars, il sera question de pouvoir et de liberté. Enfin, la dernière partie du festival abordera nos liens à la nature et à la liberté.

– PUBLICITE –

Le programme :

1ère semaine : du 26 février au 2 mars

Mercredi 26 février et samedi 1er mars, bords de scène autour des thématiques abordées : la richesse des langues et des cultures, la communauté et l’identité culturelle, l’appauvrissement du langage et ses conséquences, la surdité et le handicap auditif, la résistance et la résilience.

SOUND OF METAL

Le mercredi 26 février à 18h30

Drame – USA – 2021

2h – A partir de 12 ans – VOSTFR

2 prix et 4 nominations aux Oscars 2021 (dont meilleur film et meilleur acteur)

De Darius Marder

Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Mathieu Amalric

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.

LE VILLAGE DES SOURDS

France – Cie Productions du Sillon

Nomination au Molière 2023 de l’autrice francophone vivante

Lauréat 2024 du Prix Sony Labou Tansi (Prix des lycéens)

Les 27, 28 février et 1er mars à 19h30

Le 2 mars à 17h

1h20 – A partir de 11 ans

Texte : Léonore Confino

Mise en scène : Catherine Schaub

Avec : Jérôme Kircher, Ariana-Suelen Rivoire

Scénographie : Emmanuel Clolus

Lumières : Thierry Morin

Youma, quatorze ans, sourde, vit à Okionuk. Dans ce petit village du pôle nord, les habitants possèdent un trésor, leur langage. Tous les soirs, autour du feu, ils se réunissent pour échanger des histoires jusqu’à l’aube. Un jour, un étrange marchand débarque pour vendre des objets inutiles et indispensables. Les villageois n’ont pas d’argent, le marchand leur propose alors de payer en mots. Cent mots pour un grille-pain ! Deux cents pour une chaudière ! On élimine d’abord les vocables non essentiels, puis les autres. Et la langue perd en précision, en nuances, puis finit par disparaître peu à peu. La pénurie de mots attise alors les violences et les rivalités. Youma et son interprète, Gurven, seuls à avoir conservé une langue de résistance, la langue des signes, vont-ils pouvoir sauver leur village ?

——————————-

2ème semaine : du 5 au 9 mars

Mercredi 5 mars et samedi 8 mars, bords de scène autour des thématiques abordées : la quête d’autonomie et de liberté, la recherche de contrôle et de domination, le pouvoir en tant que force émancipatrice ou destructrice, les limites de notre système démocratique, les nouvelles formes de gouvernance.

CITIZEN KANE

Le mercredi 5 mars à 18h30

Drame – USA – 1941

1h59 – A partir de 14 ans – VOSTFR

Oscar du meilleur scénario

De Orson Welles

Avec Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore

Le milliardaire Charles Foster Kanes, magnat de la presse, vient de mourir dans sa fabuleuse propriété en prononçant un dernier mot : « Rosebud ». A partir de cet énigmatique indice, le reporter Thompson va tenter de reconstituer la vie de ce personnage hors du commun…

POUVOIR

Belgique – Cie Une tribu collectif

Prix de la Ministre de la jeunesse – Rencontres de Huy 2023

Prix du « Jury junior » au festival Momix 2024

Les 6, 7, et 8 mars à 19h30

Le 9 mars à 17h

1h – À partir de 10 ans

Conception, mise en scène, jeu et manipulation de la marionnette : Cécile Maidon, Noémie Vincart, Michel Villée

Créateur lumière : Caspar Langhoff

Ne jamais prendre la moindre décision. Ne jamais penser. Ne jamais choisir. Telle est la vie d’une marionnette. Mais cette fois-ci, lasse d’être un objet manipulé, celle qui se présente à nous entend bien prendre son destin en main.

Sous la farce affleure une critique politique d’autant plus fine qu’elle s’avance sous le manteau du rire. Pouvoir est un spectacle avant tout très drôle, où le génie belge éclate dans sa capacité à manier la distance et d’auto-dérision. Au fil de la représentation, le propos se précise, révélant des échos troublants avec nos propres systèmes politiques et les failles de nos démocraties.

La manipulation de la marionnette est impeccable, à la fois vive et précise. L’un des plus gros succès du genre de ces dernières années !

3ème semaine : du 12 au 16 mars

Mercredi 12 mars et samedi 15 mars, bords de scène autour des thématiques abordées : la déconnexion de l’homme avec la nature, la quête d’authenticité et d’harmonie, la fragilité de l’homme face au progrès technologique, les bienfaits et les dangers de l’intelligence artificielle.

EX MACHINA

Le mercredi 12 mars à 18h30

Science-fiction / Thriller – Royaume-Uni – 2014

1h48 – A partir de 14 ans – VOSTFR

Oscar 2016 des meilleurs effets visuels

Nomination Meilleur scénario original

De alex Garland

Avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac

Caleb, un jeune et brillant programmeur, est invité par Nathan, le fondateur de l’entreprise technologique dans laquelle il travaille, à tester une intelligence artificielle révolutionnaire, Ava. Mais à mesure que Caleb interagit avec elle, les frontières entre humain, machine et manipulation s’effacent, menant à un dénouement troublant…

CANOPÉE

France – Cie Soul Canopy

Les 13, 14 et 15 mars à 19h30

Le 16 mars à 17h

1h10 – A partir de 8 ans

De et avec : Boris Vigneron

En collaboration avec : Manuel Mazurczack

Mise en scène : Patrick de Valette

Regard chorégraphique : Sandrine Chaouli

Travail zoomorphe : Cyril Casmèze

Costume / décor : Micheline N’Dongondo

Musique, théâtre et cirque s’entrelacent ici dans un tourbillon d’humour et de poésie. Tout commence par la performance de Norenjiv, un musicien électro à l’ego démesuré, dont le concert déraille lorsque ses machines le lâchent. L’artiste se dévoile alors dans toute sa fragilité et nous entraîne dans une réflexion émouvante sur notre rapport à la nature et notre dépendance à la technologie.« Quel talent ! Quelle énergie ! Et quelle audace ! Un seul en scène musical, acrobatique et philosophique qui nous fait vivre une expérience forte et inédite. »

TARIFS

PAR SOIRÉE

Soirée cinéma : 1 000 Fcfp

Soirée théâtre

Adultes : 4 500 Fcfp

Étudiants et -18 ans : 3 000 Fcfp

Enfants – 12 ans : 2 500 Fcfp

Offre Passeport gourmand : 1 place offerte pour 2 places achetées, valable pour la 1ère représentation d’un des 3 spectacles (jeudi 27/02 pour LE VILLAGE DES SOURDS, jeudi 06/03 pour POUVOIR, jeudi 13/03 pour CANOPÉE).

PASS FESTIVAL

Pass individuel : 12 000 Fcfp

Pass étudiant et -18 ans : 6 000 Fcfp

Le Pass Festival donne accès à chaque projection cinéma (3) et à une représentation de chacun des spectacles (3), soit 6 évènements au total. Ce Pass étant nominatif, merci de vous munir d’une pièce d’identité.

En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.

Important : À l’achat de votre billet en magasin ou en ligne, vous avez la possibilité de sélectionner votre siège. Attention sur mobile, il faut activer la version « web » en cliquant sur « Afficher la version web » en bas de votre page ticketpacific.pf.

LA GARDERIE

Un service garderie vous est proposé au Petit Théâtre sur réservation uniquement au 89 540 260 ou par mail : [email protected]

Le tarif est de 1 500 Fcfp par enfant.