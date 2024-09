Dimanche, la population a rendez-vous sur le Front de mer de Papeete

La 22e édition des Dimanches du centre-ville se déroulera le 29 septembre de 13 à 18 heures sur le thème du tourisme et de la mobilité.

Des ateliers de maquillage, de dessins et des toboggans gonflables sont prévus. Nani le clown sera également de la partie. Des ateliers de teinture de pareu avec les diverses attaches, confection de couronnes et colliers de fleurs et stand de monoi seront également proposés.

L’ADOPF sera par ailleurs sur place pour réaliser des dépistages du diabète, mais aussi pour sensibiliser.