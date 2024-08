Un CAP de proximité à Faa’a pour les jeunes de la MFR de Taharuu-Papara

C’est à Hotuarea que les jeunes originaires de Faa’a peuvent désormais suivre le CAPa SAPVER ou certificat d’aptitude professionnelle agricole Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural. Un cursus de 2 ans en alternance, avec 26 semaines de cours et 54 semaines en milieu professionnel. « L’objectif de cette formation, c’est de permettre aux jeunes, grâce à l’alternance, de pouvoir s’insérer plus facilement. D’avoir des compétences et de l’expérience en entreprise pour pouvoir s’insérer. Et aujourd’hui, on œuvre avec l’association Hotuarea Nui parce qu’ils nous ont mis à disposition des locaux pour aider les jeunes qui sont de Faa’a et qui rencontrent des difficultés pour se déplacer » explique Cédric Techer, directeur de la MFR de Taharu’u Papara.

Des bourses attribuées par l’État permettent de financer les 140 000 Fcfp de frais de scolarité des élèves.



Ahia Matea, qui a déjà obtenu une licence en information et communication, souhaite monter sa propre entreprise. Il s’est inscrit dans ce CAP pour mieux comprendre la tarification des agriculteurs : « J’aimerais comprendre pourquoi les personnes qui travaillent au fa’a’apu arrivent à imposer un prix qui est assez juste sur leurs produits marchands ».

La formation très dense permet aussi d’apprendre l’aide aux personnes âgées et handicapées. Un secteur où la demande est amenée à évoluer en Polynésie : « A priori, selon les chiffres de l’ISPF, à partir de 2026-27-28, on va assister à un basculement radical de la société polynésienne, où il y aurait plus de personnes âgées, plus de plus de 60 ans que de moins de 25 ans. C’est une bascule énorme pour cette société qui a toujours été une société hyper jeune, avec énormément d’enfants, et des besoins en formation qui étaient surtout consacrés à la petite enfance et à l’adolescence » indique Éric Golhen, conseiller de développement local.

Les élèves du CAP ont 2 semaines pour trouver une entreprise d’accueil et débuter leur alternance.