La journée du 2 mai banalisée pour les scolaires

Les cours seront suspendus le 2 mai pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques et privées sous contrat avec l’État, ceux des centres de jeunes adolescents du premier degré et des établissements publics et privés sous contrat avec l’État du second degré du fenua.

Dans le cadre des travaux liés à la nouvelle charte de l’éducation, une large consultation est organisée afin de recueillir les avis et recommandations de la communauté éducative.

Cette consultation se déroule en deux phases :

– PUBLICITE –

Une première phase, à destination des acteurs internes et externes de l’école, qui se déroule durant les états généraux délocalisés dans les archipels de la Polynésie française ;

Une seconde phase, à destination des équipes et acteurs internes de l’école, organisée au sein des CJA, des écoles du premier degré et établissements scolaires du second degré des enseignements publics et privés.

Afin d’impliquer un maximum de personnels dans les réflexions engagées, un temps institutionnel dédié aux travaux de la charte sera accordé à l’ensemble des personnels de l’éducation le 2 mai, selon les horaires de travail habituels et obligations réglementaires de service, annonce le Pays dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce jour.

Les évènements et actions organisés dans le cadre de la Aimeho Race Va’a 2025 prévue le 2 mai 2025 sont maintenus dans les mêmes conditions pour les personnels mobilisés à cet effet et pour les élèves qui participent à cette manifestation et qui sont scolarisés dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat avec l’État du second degré de la Polynésie française.