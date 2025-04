Bientôt un McDonald’s et un Burger King à Faa’a

C’est un arrêté publié jeudi au journal officiel qui vient lever le voile sur le projet d’implantation d’un fast-food sur la commune de Faa’a.

D’abord annoncé sous la forme d’un food court il y’a plus d’un an, c’est donc un McDonald’s qui sera implanté à Heiri. À proximité, les snacks avoisinants observent les travaux avec prudence. Certains s’inquiètent de la concurrence, d’autres espèrent bénéficier du flux de clients. « Je ne pense pas qu’il y aura une concurrence, estime l’employée d’un restaurant. Il y a un magasin aussi à côté, les gens vont acheter des casse-croûtes. On ne leur interdit pas d’aller là où ils veulent aller manger. »

Et ce ne serait pas le seul fast-food à s’installer à Faa’a. Selon le chef de chantier rencontré sur ce terrain situé à l’entrée de Puurai, c’est un Burger King qui devrait y voir le jour. Un fast-food, contrairement à celui de Papeete, qui serait doté d’un drive-in.

Spectateurs des va-et-vient des engins, depuis le début de semaine, certains riverains s’inquiètent pour la santé des jeunes de la commune mais s’interrogent aussi sur le rôle de la mairie dans l’octroi des autorisations de construction. « On n’y peut rien si ça a été accordé par la mairie. Le problème c’est pour nos enfants. Nos enfants mangent tout ce qui est importé. Le McDo est toujours plein », regrette une riveraine de Puurai.

Bien que farouchement opposé à ce type de projets, le maire Oscar Temaru est impuissant face à leur implantation. Son premier maire adjoint Robert Maker, rappelle que les autorisations pour les projets commerciaux relèvent du Pays. « On subit parce qu’ils ont obtenu des permis validés par le service de l’Urbanisme en fonction de critères qui répondent certainement aux normes de construction. La difficulté que nous rencontrons c’est que nous n’avons pas encore de PGA (Plan général d’aménagement, NDLR) donc nous ne pouvons pas mettre notre avis sur ces demandes-là. »

Les travaux d’aménagement des deux sites devraient donc se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine avant le démarrage des chantiers de construction.