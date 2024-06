Live Action : l’Australienne d’origine samoane Catherine Laga’aia incarnera Moana (Vaiana)

Le casting avait été lancé en mai 2023. Celle qui incarnera Moana (Vaiana) au cinéma a été désignée. Il s’agit de l’Australienne d’origine samoane Catherine Laga’aia, 17 ans. « Je suis vraiment excitée d’interpréter ce personnage parce que Moana est l’un de mes favoris, a déclaré la jeune femme via Disney. Mon grand-père vient de Fa’aala, Palauli, à Savai’i. Et ma grand-mère est originaire de Leulumoega Tuai, sur l’île principale d’Upolu aux Samoa. Je suis honorée d’avoir l’occasion de célébrer les Samoa et tous les peuples des îles du Pacifique, et de représenter des jeunes filles qui me ressemblent. »

On le savait déjà, c’est Dwayne Johnson, « The Rock » qui jouera le rôle de Maui. Disney annonce que le neo zélandais John Tui incarnera le chef Tui, père de l’héroïne. Néo Zélandaise et Samoane, c’est Frankie Adams qui jouera la mère de Moana, Sina. Enfin, Rena Owen, également originaire de Aotearoa, sera Tala, la sage grand-mère de Moana.

Alors que la suite du film d’animation, Vaiana 2, sera en salle en novembre, il faudra attendre juillet 2026 pour la sortie du live action.

« Moana fera revivre d’une toute nouvelle manière l’histoire d’une jeune femme désireuse de tracer sa propre voie », annonce Disney. « Célébrant les îles, les communautés et les traditions des insulaires du Pacifique dans une aventure spectaculaire, le tournage de la production commence cet été ».