Disney dévoile la (vraie) bande-annonce de Moana 2

Il sera dans les salles de cinéma américaines le 27 novembre. Le deuxième volet de Moana (Vaiana en français) racontera une nouvelle aventure de l’héroïne polynésienne. « Appelée par ses ancêtres », Moana se rendra « dans les mers lointaines de l’Océanie et dans des eaux dangereuses », indique Disney.

L’affiche et la bande-annonce officielle ont été dévoilées ce mercredi. On y voit Moana reprendre la mer et retrouver son ami le dieu Maui.

Pour rappel, un autre « Moana », un live action cette fois, devrait également sortir dans les prochaines années.