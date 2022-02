Tubuai : le corps sans vie d’un pêcheur a été retrouvé

Selon le maire de Tubuai Fernand Tahiata, le jeune homme, pompier en mission à l’aéroport, était parti avec un ami pour une partie de pêche vers 16 heures lundi. Vers 17h30, voyant qu’il ne remontait pas, son ami est revenu sur l’ile pour donner l’alerte.

Immédiatement, des recherches ont été lancées. Elles ont été suspendues à 1h du matin. “Et ce matin on les a envoyé encore poursuivre les recherches et on a retrouvé le corps sans vie à 200 mètres du récif et à 15 mètres à peu près du fond. (…) Hier soir, il y avait 4 bateaux avec des pêcheurs professionnels et ce matin, une vingtaine de plongeurs de l’île avec 3 plongeurs en bouteille ont effectué les recherches et trouvé le corps”, raconte le maire.

Le pêcheur décédé, neveu du maire de Punaauia Simplicio Lissant, est originaire de Fakarava. La famille a demandé que le corps soit ramené sur l’atoll.

Le maire de Tubuai lance un appel à la vigilance : “Je demande à chaque pêcheur de faire attention en sortie de pêche et d’être avec des plongeurs au même niveau pour qu’ils puissent descendre s’ils font des pêches en eau profonde”.