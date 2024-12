Litchis : l’or rouge de Tubuai à Tahiti pour les fêtes

Grâce au climat frais et humide, c’est sur l’île de Tubuai que la majorité des litchis sont cultivés et envoyés vers Tahiti. Sur le tarmac de l’aérodrome ce matin, plus de 7 tonnes ont été chargées à bord d’un avion-cargo malgré la grève des pompiers d’aérodromes. En effet, il n’y a pas besoins de pompiers pour ces vols sans passagers. « On est motivés malgré la grève en ce moment. On utilise les cargos car on ne peut transporter aucun passager pour l’instant. On est très contents de pouvoir amener des litchis sur Tahiti et dans les îles pour les fêtes » explique Honoura Tauru, pilote à Air Tahiti.

Après 1 heure et 40 minutes de vol, c’est une véritable petite course contre-la-montre pour livrer les cartons de litchis à l’aéroport de Tahiti – Faa’a. Le produit est périssable, alors il faut faire vite : en moins d’une heure, tout est déchargé et prêt à être distribué. Au service fret, particuliers et grossistes attendent avec impatience leur commande.

Lors du chargement des cartons de litchis à Tubuai. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les litchis dans le vol cargo. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les cartons de litchis à leur arrivée sur Tahiti. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Il y a beaucoup de demandes en cette fin d’année. Les gens ont besoin d’un peu de fraicheur de Tubuai pour Noël. C’est l’or rouge de Tubuai. Et cette année, la production est bonne » indique Heirani Pihaatae, adjoint en chef du service FRET chez Air Tahiti.

Au total, près de 50 tonnes de litchis en provenance des Australes seront livrés à Tahiti pour les fêtes de fin d’année.