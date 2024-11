Saison prometteuse pour les litchis de Tubuai

L’an dernier, des pluies importantes avaient détruit les trois quarts de la production de litchis, à Tubuai. Mais cette fois, la moisson de ce petit fruit rouge, roi des fêtes de fin d’année au fenua, semble prometteuse. Sylvin Viriamu a 26 pieds, qu’il cultive depuis 12 ans. Il espère produire entre trois et quatre tonnes en cette fin d’année.

« Ce n’est qu’une fois par an, et tous les pieds ne produisent pas en même temps. Mais cette année, exceptionnellement, tous les pieds ont produit » , sourit-il. S’ils ne sont pas tout à fait mûrs – ils ne le seront que fin novembre – , Sylvin vendra ses litchis à 1000 francs le kilo sur son île, et un peu plus à Tahiti. Il devra, pour les préserver, lutter contre la mouche des fruits avec des appâts.

Sylvin espère vendre entre 3 et 4 tonnes de litchis cette année

Le ministre de l’Agriculture Taivini Teai, friand de litchis, espère une récolte de plus de 140 tonnes, rien qu’à Tubuai. Avec une telle quantité, les fruits pourront régaler le marché local, et même trouver de nouveaux débouchés, comme les producteurs de rhum. « Ils sont aussi bien sur le marché local que sur l’export, rappelle-t-il. C’est un produit à haute valeur ajoutée, donc pourquoi pas voir demain un produit exporté qui soit du rhum arrangé au litchi » , glisse-t-il.

Tavini Teai

(Crédit Photo : M.L)

Et si les litchis sont destinés au marché local, le rhum aux litchis, lui, pourrait séduire bien au-delà. Un petit goût de Tubuai prêt à conquérir le monde !