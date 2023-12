John Mairai a tiré sa révérence

Jour sombre pour le monde de la culture. Le touche-à-tout John Mairai a rendu son dernier souffle, ce vendredi matin.

« Poète, musicien, acteur, auteur, maître du ‘ōrero, épicurien, John Maira’i nous quitte et laisse un vide immense. Il me faisait l’amitié de longues discussions sur l’Histoire et les légendes pour mes travaux d’écriture, à l’époque où j’avais le temps », a écrit Moetai Brotherson sur ses réseaux sociaux.

Il était de toutes les manifestations culturelles. Auteur de plusieurs textes pour le Heiva i Tahiti, fervent défenseur de la langue et élu en 2021 à l’académie tahitienne, John Mairai a également enseigné l’art oratoire aux élèves du Conservatoire artistique de Polynésie française, Te Fare Upa Rau. Mais il a surtout été à l’origine de la création de la première classe de ‘orero en 1999. Le ‘orero est même devenu une option au bac grâce à lui.

Pionnier du théâtre en reo tahiti, il fonde le Théâtre de l’Aube – Teata Maruao dès 1983, au sein de l’Office territorial d’Action Culturelle (future Maison de la Culture de Tahiti). Il traduit Molière et Shakespeare en tahitien. La pièce Te Manu Tane est présentée à la Maison de la Culture en 1992. Elle est une adaptation libre de l’illustre comédie de Molière, le Bourgeois gentilhomme.

Le théâtre, et la télévision. John Mairai transmettait aussi son amour de la culture et de la langue au travers du petit écran. Chez TNTV, il a animé durant de nombreuses années de grands événements culturels, mais aussi ses propres émissions.

John Mairai a reçu des mains du haut-commissaire, Dominique Sorain, la médaille de chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, au titre de la promotion du 14 juillet 2019. Archives. Crédit : haut-commissariat.

En 2022, il avait reçu la médaille de chevalier de l’ordre des Arts. Au mois de juillet 2021, lors de la venue du Président de la République, John Mairai a servi d’interprète à Emmanuel Macron. Il a entrainé plusieurs jours deux élèves du Conservatoire artistique de la Polynésie, qui ont déclamé des ‘orero à l’arrivée du Président.