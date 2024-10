Décès d’un élève au lycée professionnel de Uturoa

L’association des parents d’élèves, qui a reçu une communication du proviseur de l’établissement, a confirmé le décès du jeune lycéen, survenu hier en fin d’après-midi, au sein du lycée.

L’élève, originaire de Maupiti, a été victime d’un malaise. Il n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention rapide des secours, a précisé la présidence du Pays, dans un communiqué : « Le ministre de l’Éducation tient à adresser ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée et à leurs proches. Les pensées du ministre et du gouvernement accompagnent la famille ».

Ce lundi matin, la gendarmerie a annoncé l’ouverture d’une enquête à la demande du parquet, afin d’éclaircir les circonstances de ce décès inattendu.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une veillée exceptionnelle aura lieu mardi 22 octobre, en présence des parents et de la communauté locale, afin de rendre hommage à l’élève.

Pour accompagner les élèves, le personnel éducatif et les familles affectés, un dispositif de soutien psychologique est immédiatement mis en place. Des équipes spécialisées seront présentes au sein de l’établissement pour offrir écoute et accompagnement à ceux qui en ressentiront le besoin.