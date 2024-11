Coqueluche : l’épidémie se poursuit, un premier décès recensé

Depuis le début de l’épidémie de coqueluche en juin, 313 cas confirmés ont été enregistrés, selon le Bureau de veille sanitaire. Parmi les cas investigués, 11 personnes ont nécessité une hospitalisation, dont huit nourrissons âgés de moins de huit mois.

La semaine du 6 novembre (S45) a vu 39 nouveaux cas confirmés : 36 à Tahiti, deux à Moorea, et un à Tubuai. Ce dernier cas marque une première chez un résident de l’île, bien que la personne ait séjourné à Tahiti durant sa phase d’exposition. Parmi les nouveaux cas de S45, quatre sont des nourrissons de moins de six mois, quatre des enfants de 1 à 6 ans, 12 des adolescents de 7 à 17 ans, 18 des adultes âgés de 18 à 79 ans, et un concerne une personne de plus de 80 ans. Aucune hospitalisation n’a été signalée cette semaine-là.

En revanche, la semaine suivante (S46), un nourrisson de moins de trois mois, a été hospitalisé et est décédé. Il s’agit du premier cas de complications graves et de décès lié à cette épidémie.

Malgré ces développements, la veille sanitaire relève une baisse globale de l’incidence depuis deux semaines. Les adultes âgés de 7 à 79 ans représentent la majorité des cas (71,3 %), tandis que 12,1 % concernent des nourrissons de moins d’un an.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance des gestes barrières pour limiter la transmission des maladies respiratoires comme la coqueluche et la Covid-19. Le port du masque et un lavage fréquent des mains sont vivement recommandés.

Les recommandations

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes de la coqueluche ; Veillez à ce que votre famille et vous soyez à jour des vaccinations courantes ; Respectez les règles d’hygiène (port du masque si vous êtes malade/si vous toussez, lavage des mains, etc.) ; Respectez l’isolement au domicile dès lors que le médecin suspecte que vous ou votre enfant avez la coqueluche.