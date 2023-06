Vodafone channel race: pesée des vaa

Les embarcations ont été contrôlées ce vendredi matin par les officiels. Poids minimum à atteindre pour pouvoir participer à la course : 150 kilos. L’occasion également pour les rameurs de terminer leurs derniers préparatifs et de récupérer leurs maillots.

Pour cette 4ème édition, 52 équipages, dont 2 étrangères, sont engagés dans la compétition qui se déroulera entre Tahiti et Moorea. Changement de parcours cette année, les hommes devront faire 60 kilomètres entre Tahiti et Moorea avec un départ et une arrivée sur la plage Taaone à Pirae. Et l’autre nouveauté, c’est la course open dames, un aller retour entre Pirae et Punaauia soit 35 kilomètres de course.

Une course qui sera à suivre en direct à partir de 8h50 en télévision sur TNTV, sur la page Facebook de la chaine et sur TNTV.pf