Tour des juges JO2024 : les travaux pour les fondations suspendus jusqu’au 20 novembre

Alors que l’opposition au projet de tour des juges en aluminium s’amplifie, la ministre des Sports Nahema Temarii s’est envolée vendredi soir pour la métropole. « Jusqu’au 7 novembre, je serai à Paris pour négocier, fortifier, développer et réajuster les partenariats et dispositifs au titre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention de la délinquance » a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, annonçant également que « le démarrage des travaux liés aux fondations de la tour des juges jusqu’au 20 novembre 2023. C’est la seule fenêtre qu’il nous reste pour trouver des solutions avec toutes les équipes et toutes les parties prenantes« .

Jeudi soir, à l’initiative de Milton Parker, des habitants de la Presqu’île et représentants d’associations se sont réunis à Teahupoo. Ils prévoient une prochaine marche contre le projet le 10 novembre, cette fois à Papeete. La première manifestation avait rassemblé environ 200 personnes. Depuis, le message a été largement relayé à l’international, notamment via une vidéo du surfeur Matahi Drollet. Une pétition en ligne a dépassé ce samedi les 111 000 signatures.

Les habitants et les associations craignent que la construction de la nouvelle tour des juges en vue de l’épreuve de surf des Jeux olympique n’impacte irrémédiablement l’écosystème marin.

Sur Facebook, la ministre des Sports a fait le point sur les autres sujets d’actualité dans son domaine. Nahema Temarii a déclaré travailler, avec le ministère des Transports, celui des Ressources marine et le comité organisateur de la Hawaiki Nui Va’a « pour répondre aux besoins logistiques de la plus grande course de va’a au monde ».

Cette année, pour des raisons de sécurité et des questions d’assurance, le Tahiti Nui 8, navire de la flottille administrative chargé du transport des va’a et du matériel nécessaire à la logistique, n’a pas l’autorisation de « beacher » à son arrivée dans les îles. Il sera donc contraint de s’amarrer aux quais pour décharger sa cargaison qui, ensuite, devra être acheminée à terre jusqu’aux sites de l’épreuve.

Enfin, le dernier run de 2023 a bien lieu ce samedi sur le site de Faratea à Taravao. « Le MGT soutient l’organisation du dernier run de l’année, prévu depuis quelques mois déjà, a déclaré la ministre, conscient qu’il faudra rapidement qu’on se penche sur de nouvelles solutions, Faratea étant destiné à d’autres activités ».

L’association Te Ora Hau, qui lutte contre les nuisances sonores, a en effet adressé vendredi une lettre ouverte, au ministre de l’Équipement et des Grands Travaux, Jordy Chan. Elle demande l’interdiction des courses.