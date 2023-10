Las des nuisances sonores, des riverains veulent faire interdire les courses d’engins à Faratea

l’organisation de courses de deux-roues et de voitures sur le site de Faratea (Taravao) et demande leur interdiction.

Dans ce courrier, le vice-président de l’association Ariitea Bernardino rappelle qu’une pétition a été lancée pour dénoncer les nuisances sonores liées à ces manifestations. Un document signé par 81 riverains. Il ajoute que le maire de Taiarapu-Est a également émis un « avis défavorable » quant à l’organisation de ces courses sur le site.

« Étant convaincus que votre administration se rangerait du côté des victimes et de la mairie de Taiarapu-Est, nous avons été grandement déçus de la réponse envoyée par un de vos collaborateurs ce jeudi 26 octobre où il nous informe que la course prévue ce samedi 28 octobre 2023 ( …) sera maintenue » et « que l’établissement Grands projets de Polynésie a engagé son accord pour les courses allant sur l’ensemble de l’année 2023 ».

L’association dit déplorer que le ministère des Grands travaux « décide d’aller à l’encontre de la volonté de la population avoisinante et de son droit à la tranquillité ». Elle entend faire établir des constats et recueillir les témoignages des riverains, ce samedi, en vue de porter l’affaire devant les tribunaux. Elle considère en effet que ces courses ne respectent par certains articles du Code de l’environnement et autres arrêtés municipaux.

« Nous espérons encore de votre part une décision qui va dans le sens des victimes des nuisances sonores. Votre gouvernement a placé la notion de ‘respect’ au cœur des grandes orientations de sa politique. Nous espérons ainsi que vous prendrez en compte la pétition des victimes (…) Nous vous demandons ainsi d’interdire sur le site de Faratea l’organisation de tels évènements, à commencer par celui prévu ce samedi 28 octobre », conclut Ariitea Bernardino.