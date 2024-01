À Faratea, poissons et anguilles ont été déplacés

Une opération de sauvetage environnemental a eu lieu à Faratea dans la commune de Taravao, qui accueillera la future zone Biomarine.

Sous la houlette de Fenua Environnement, qui a loué les services d’un prestataire Ichtio-Pacific, des poissons, des gobies rares et des anguilles ont été récupérés dans les ruisseaux pour être déplacés vers un cours d’eau à l’abri des travaux. « C’est une des mesures associée à l’environnement qui consiste à déplacer les poissons dans un milieu qui ne sera pas impacté par les travaux, explique Virgile Mazel de Ichtio-Pacific. On va les déplacer à l’extérieur de la zone de chantier sur un milieu assez similaire, c’est-à-dire un canal qui ne sera pas impacté par les travaux et qui présente les mêmes caractéristiques, à savoir très peu de courantologie parce que là, on est en présence d’espèces de type notamment des anguilles obscura qui sont vraiment inféodées à ce type de milieu, c’est-à-dire des milieux très lents, de plaine. (…) Et du coup, on est obligés de les remettre dans le même type de milieu pour qu’elles puissent continuer leur croissance »

Le précédé électrique que Ichtio-Pacific utilise leur permet de collecter des espèces de poissons et autres crustacés, sans les tuer ni les blesser. Crédit Tahiti Nui Télévision

Le précédé électrique que Ichtio-Pacific utilise leur permet de collecter des espèces de poissons et autres crustacés, sans les tuer ni les blesser. « La pêche électrique, c’est une technique de pêche comme il en existe beaucoup en hydrobiologie. Elle consiste à mobiliser les muscles des poissons d’une certaine manière, à les immobiliser le plus possible pour qu’on puisse les capturer à l’épuisette plus facilement. Le but du jeu c’est de les transporter vivantes et de les déplacer dans un milieu pour qu’elles puissent continuer leur croissance et participer plus tard à la reproduction. »

Une autre technique de pêche est également utilisée, la pose de piège à poisson.

Trois jours auront été nécessaires pour effectuer ce transport de poissons, pour la sauvegarde de certaines espèces endémiques de la Polynésie.