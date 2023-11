Fin des runs à Faratea : le Pays apporte des précisions, une manifestation prévue

Livrée en 2010, mais inactive depuis, la zone de Faratea a pu accueillir des événements sportifs ponctuels. Des courses motorisées qui avaient de toute façon vocation à s’arrêter. Car selon Steve Fink, directeur général de l’établissement Grands projets de Polynésie, de plus en plus d’entreprises s’installent aujourd’hui. « La zone industrielle connait un engouement. On a un niveau de réservation qu’on n’avait jamais eu jusqu’à présent et on projette pour l’année 2024 une occupation de l’ensemble des parcelles et donc la fin de cette période transitoire pour cette zone qui devient une vraie zone industrielle qui ne pourra plus assurer cette fonction de manifestation sportive le week-end. »

Or, l’activité industrielle n’est pas compatible avec celle des runs. Questions de sécurité. Et si le propriétaire veut bien se montrer compréhensif, il rappelle que le site n’a pas vocation à accueillir des manifestations sportives. « Je pense que c’est le bon moment puisqu’il faut préparer l’année suivante. Dans la mesure où jusqu’à présent c’étaient uniquement des autorisations précaires et temporaires, il faut planifier des choses et l’objet des discussions actuelles, c’est de dialoguer et de proposer des solutions qui conviennent à l’ensemble des parties parce qu’effectivement, ça reste une zone industrielle conditionnée avec un règlement et qui n’est pas prévu pour ce type de manifestation ».

Les amateurs de sport mécaniques ne comptent pas en rester là. Puisque leur dernière course de l’année a été annulée, ils prévoient à la place une manifestation et se donnent rendez-vous ce samedi à Faratea.