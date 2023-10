Enthousiasme et amertume au moment d’embarquer les pirogues de la Hawaiki Nui Va’a

Les pirogues n’ont pas encore quitté Tahiti, mais le plus compliqué reste à venir. Cette année, pour des raisons de sécurité et des questions d’assurance, le navire de la flottille administrative chargé du transport des va’a et du matériel nécessaire à la logistique, n’a pas l’autorisation de « beacher » à son arrivée dans les îles.

Il sera donc contraint de s’amarrer aux quais pour décharger sa précieuse cargaison qui, ensuite, devra être acheminée à terre jusqu’aux sites de l’épreuve. Une logistique compliquée qui suscite la colère du directeur de la course, Alfred Mata.

« On arrive au 30e anniversaire de la Hawaiki Nui Va’a. C’est malheureux (…) De Uturoa, il va falloir trimballer toute la partie logistique vers Taputapuatea. Il faut des véhicules pour tracter et de la main d’œuvre pour porter. Cela va coûter énormément au Comité organisateur (…) Mais ce 30ᵉ anniversaire, il n’est pas question qu’on le loupe, parce qu’il y a un ministre, un chef de service, voire le président, qui n’est pas capable de nous apporter un soutien », explique celui-ci qui se dit « révolté ». « Je ne peux pas me permettre de me taire. Je parle au nom des rameurs et du Comité organisateur », ajoute-t-il.

Avec leurs 13 mètres de long, pour un poids 150 kilos, les V6 ne sont pas simples à transporter. Il faut des bras et du temps pour les déplacer. Sur le quai de Motu Uta l’embarquement des pirogues a nécessité deux jours de travail. Les va’a se croisent, entre les remorques, les voitures et un chariot élévateur. Mais les équipes ne sont pas inquiètes.

« La Fédération a fait ce qu’il fallait pour assurer le déchargement des va’a. On peut vraiment lui faire confiance », indique Stanley Paie, de l’équipe Va’a Varuatahi.

Au total, ce sont 151 pirogues qui seront transportées à bord du Tahiti nui 8. Le navire prendra le large, dimanche soir, en direction des îles sous le vent. Le coup d’envoi de la course, attendue de tous, sera donné mercredi.