Une marche le 10 novembre, à Papeete, contre la tour des juges de Teahupoo

Malgré la pluie, ils se sont rassemblés au PK 0 pour réaffirmer leur opposition au projet du Comité Olympique. Après la manifestation, il y a une dizaine de jours, à Teahupoo, une nouvelle marche est prévue, le 10 novembre, cette fois dans les rues de Papeete.

« On commencera à partir du stade Willy Bambridge et l’on se dirigera vers la Présidence, notamment vers les bureaux des Jeux Olympiques », annonce le surfeur et habitant de Teahupoo, Tahurai Henry.

Les résidents mécontents ne se disent pas opposés à l’organisation de l’épreuve de surf des JO dans leur commune, mais ils refusent, coûte que coûte, la construction de la nouvelle infrastructure. « Elle menace l’écosystème du lagon. Et qui dit menacer l’écosystème, dit menacer aussi la vie de nos pêcheurs. Les petites familles, il y en a beaucoup qui pêchent. Ils ne vont plus pouvoir manger et vivre de la vente du poisson », ajoute Tehurai Henry.

Le surfeur s’inquiète « des forages dans le récif » et du passage de barges nécessaire à la construction de l’édifice. « Il n’y a pas de chenal pour arriver à cet endroit. Donc, les machines qui vont être transportées sur ces barges » vont « toucher des patates et tout casser ». « Et on n’a aucune réponse de scientifiques qui nous disent qu’à long terme ça ne touchera pas la vague », souligne encore Tehurai Henry.

Également présents lors de ce rassemblement, le surfeur Matahi Drollet, mais aussi Cindy Otcenasek, la présidente de l’association Vai Ara O Teahupoo, dont la pétition en ligne rassemblait plus de 108 000 signatures, ce vendredi. Celle-ci dénonce le « manque d’études d’impact environnemental » autour du projet, mais aussi « l’irrespect » du Comité Olympique à l’égard des habitants de la commune.

« On leur demande de venir à Teahupoo. Qu’ils écoutent la population qui ne veut pas de cette nouvelle fondation dans le lagon », martèle celle-ci. Cindy Otcenasek propose que les organisateurs bâtissent la nouvelle tour « hors du lagon, 450 mètres en arrière ». « A ce moment-là, on règlera le problème », conclut-elle.