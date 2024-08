Teuraiterai Tupaia : « Je vais prendre le temps de bien guérir pour revenir encore plus fort »

TNTV : Comment sentez-vous depuis mardi ?

Teuraiterai Tupaia : « Je suis déçu de la prestation. Après, j’essaie de retenir tout le positif de l’année. Tout ce qui s’est passé avant, tout ce qui s’est passé en amont, tout ça. Et aussi, le positif de la compétition, c’est-à-dire tout l’encadrement, le public qui était incroyable, tous ceux qui m’ont envoyé des messages, tous ceux qui me soutiennent et m’encouragent depuis les débuts. J’essaie de garder tout ça durant ces jours qui passent ».

TNTV : Durant les quelques heures qui ont précédé votre premier lancer mardi, dans quel état d’esprit étiez-vous ? Aviez-vous passé une bonne nuit ?

Teuraiterai Tupaia : « Une bonne nuit ? je ne dirais pas ça. Mais j’ai réussi à dormir. J’ai profité avec ma famille qui était sur place, sur Paris avec moi. On est allé voir de la famille au centre de Paris pour passer un bon moment et oublier un peu ce qui s’est passé juste avant ».

TNTV : Quels sont vos prochains objectifs ?

Teuraiterai Tupaia : « Pour la nouvelle saison qui arrive, je ne sais pas du tout. J’espère pouvoir être au Championnat du monde à la fin de l’année, en septembre 2025. Maintenant, ça va être une grosse année de préparation, surtout avec ma blessure que je me suis faite à Rome et qui a empiré suite à ma participation aux Jeux. Là, ça va être surtout des soins, du repos et revenir petit à petit ».

TNTV : Quel moment marquant retenez-vous de ces Jeux Olympiques ?

Teuraiterai Tupaia : « Je dirais le public. Le fait d’entrer dans le stade et de sentir toute cette énergie, toute cette foule qui est derrière toi, qui t’encourage, qui te pousse. Ça a vraiment été le truc que je retiendrai le plus de ces Jeux ».

TNTV : Le public français a répondu présent, mais aussi le public polynésien de l’Hexagone. Vous aviez un comité de soutien….

Teuraiterai Tupaia : « J’ai reçu pas mal de messages avant ma compétition de Tahitiens, de Tahitiennes, qui me disaient : ‘on va être présent dans le stade, on sera là pour t’encourager’. Tout ça, c’est aussi du positif. J’essayais un peu de chercher des petits drapeaux tahitiens. Ça m’a fait plaisir d’en voir quelques-uns. Je remercie toutes ces personnes d’avoir été présentes pour moi et d’avoir pu m’encourager, même si la prestation n’était pas à mon niveau. Je tiens à remercier tout le monde. Tous ceux qui m’ont poussé à continuer, à aller de l’avant, à toujours y croire dans ces Jeux olympiques, sachant que ça n’a pas été facile. J’aimerais remercier toutes ces personnes qui m’ont accompagné, qui m’ont soutenu durant toute cette période difficile qui a duré deux années. Sans eux, je pense que ça aurait été encore plus difficile, même impossible ».

TNTV : Tout cela n’est qu’une étape. On espère vous voir dans 4 ans pour les Jeux de Los Angeles…

Teuraiterai Tupaia : « Exactement. Comme je vous l’ai dit juste avant, je vais prendre le temps de bien guérir pour revenir encore plus fort pour les prochaines échéances. Sachant qu’avant 2028, il y a pas mal de championnats comme les championnats du monde et les championnats d’Europe où il faudra être présent ».