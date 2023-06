Surf : Kauli Vaast qualifié à son tour pour les JO 2024

Ils seront deux Tahitiens à représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, dont l’épreuve de surf se déroulera à Teahupo’o.

Après Vahine Fierro qui s’est qualifiée hier lors des World Surfing Games au Salvador, c’est Kauli Vaast qui a remporté ce mercredi son ticket d’entrée pour les JO 2024. Ce dernier avait terminé lors de la Tahiti Pro 2022.

En scorant 10,56 points face à l’espagnol Gonzalo Gutierrez (9,77 points), le surfeur de 21 ans valide ainsi sa participation aux Jeux Olympiques 2024.

Très ému, en larmes, il confie au micro de la Fédération française de surf : « C’était dur, y’avait plein de séries, y’avait du vent, j’ai perdu, je me suis refocus, c’était compliqué, j’ai perdu, mais il fallait terminer 3ème, j’ai pas eu de vague…(…) Il y a eu une grosse série à la fin, il restait 2 minutes, on était tous les 2 à bord, il fallait un score, il l’a pas eu, et voilà, je suis passé troisième. J’ai tout donné, j’ai rien lâché, j’étais à 200% de moi-même. Ça paye et je suis content. (…) J’ai de la chance d’avoir une bonne team de France qui était là, et tout le monde s’est soutenu. C’était une super ambiance (…) Dès qu’on avait dit que les Jeux Olympiques se tiendraient à Tahiti, j’avais pour rêve d’y participer, et maintenant, je suis qualifié. J’ai pas les mots, je suis super content« .



Pour rappel, au Salvador, les 8 surfeurs (4 hommes et 4 femmes) les mieux classés des continents Europe, Asie, Afrique et Océanie décrochent leur ticket pour Teahupo’o. Les deux quotas du continent Amériques seront attribués lors des Jeux Panaméricains 2023 qui auront lieu du 20 octobre au 5 novembre 2023 à Santiago du Chili.

Trois surfeurs français concourront donc pour la France à l’épreuve de surf des JO 2024 : Vahine Fierro et Johanne Defay chez les femme, et Kauli Vaast chez les hommes.