L’Eddie Aikau 2024-2025 officiellement ouverte à Waimea Bay

Kauli Vaast peut avoir le sourire. Invité de l’Eddie Aikau 2024-2025, le champion olympique a posé avec un casting de choix ce vendredi, lors de la cérémonie d’ouverture de la mythique compétition de grosses vagues qui se tient – si les conditions s’y prêtent – à Waimea Bay, sur le North Shore de l’île d’Oahu.

À ses côtés, les monstres sacrés Hawaiiens Kai Lenny et Ian Walsh, le dernier champion du monde de surf – et gagnant en 2016 – John John Florence, Lucas Chianca, l’ancien Ross Clarke-Jones ou encore l’indéboulonnable Kelly Slater. Côté vahine, la Française Justine Dupont, l’Américaine Bianca Valenti,

et la Hawaiienne Keala Kennelly sont également invitées.

Si le solstice d’hiver n’intervient que le 21 décembre cette année, dans le monde du surf de grosses vagues, l’hiver commence officiellement avec la cérémonie d’ouverture de l’Eddie Aikau. Rendant hommage à la vie et à l’héritage du surfeur et sauveteur hawaïen Eddie Aikau, disparu en mer en 1978.

– PUBLICITE –

Créée il y a plus de 40 ans, la compétition impose des critères stricts : les vagues de Waimea Bay doivent faire 12 mètres minimum, et ce de manière constante. Des conditions si rares que l’événement n’a eu lieu que dix fois. La dernière édition s’est tenue le 22 janvier 2023 : c’est Luke Shepardson, sauveteur local de la North Shore, qui l’avait emporté de manière spectaculaire devant une foule de quelque 50 000 personnes.

La waiting period de l’Eddie Aikau Big Wave Invitational s’étend du 14 décembre au 13 mars 2025.