Kauli Vaast, “Q d’or du champion” de l’émission Quotidien

Chaque début d’année, l’émission Quotidien remet ses “Q d’or” pour récompenser les personnalités du monde de la culture, sportif et autre, qui ont marqué l’année écoulée. Et le “Q d’or du champion” a été décerné à Kauli Vaast.

“La superstar (…) Vous avez écrit la plus belle page de l’histoire du surf français et vous l’avez fait chez vous, en Polynésie, sur votre spot de Teahupo’o”, a lancé l’animateur Yann Barthès. “Ça reste le plus beau jour de ma vie”, a répondu le surfeur de la Presqu’île.

« Ça fait plaisir. Je ne pensais pas être ici aussi vite. J’étais à la maison. Il faisait chaud et là j’arrive ici et il fait moins 2 (…) Je suis content d’être là. Merci beaucoup. Merci à l’émission. Je ne pensais pas recevoir ça« , a-t-il ajouté.



Autre invité primé sur le plateau : le comédien Pierre Niney pour sa prestation dans le film “Le comte de Monte-Cristo”. “J’ai suivi ce que vous avez fait, c’est exceptionnel. Ce sont de grandes émotions”, a déclaré l’acteur qui surfe “modestement”.

“C’était mystique. Il n’y avait pas de vagues. C’était comme si ton spot te faisait un cadeau”, a renchérit la comédienne Alice Belaïdi, récompensée pour son rôle dans “Un p’tit truc en plus”.

Interrogé sur ses ambitions à venir, Kauli Vaast a indiqué qu’il participerait à de nombreuses compétitions cette année et qu’il avait également “envie de profiter du swell de Tahiti car c’est la saison des grosses vagues à Teahupo’o”. A plus long terme, les JO de Los Angeles, pour défendre son titre, sont aussi l’un de ses “objectifs”.