Kauli Vaast invité à la Abu Dhabi Pro

Le champion olympique de surf Kauli Vaast participera à la Abu Dhabi Pro, 2e manche du circuit professionnel du 14 au 16 février aux Émirats arabes unis. La compétition se déroulera sur une vague artificielle.

La World Surf League a décidé d’attribuer une Wild Card au surfeur du fenua, qui ne s’est pas qualifié pour le circuit pro. « Cette wild-card signifie beaucoup pour moi, a déclaré le Tahitien au journal l’Équipe. Mon objectif avec cette année est de me qualifier pour le CT. C’est là où je veux être. Cette piscine je ne l’ai malheureusement jamais surfée auparavant, mais j’ai hâte d’y être et d’en faire l’expérience. Cette technologie sera beaucoup utilisée pour les compétitions à l’avenir, et je veux acquérir plus d’expérience en surfant sur ces vagues. Je suis tellement excité par cette opportunité.»

