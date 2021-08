Surf : annulation de la Outerknown Tahiti Pro 2021

Nouveau coup dur pour les surfeurs mais également pour les taxi boats ou encore les pensions de famille de la Presqu’île : la Outerknown Tahiti Pro 2021 qui devait avoir lieu à compter du 24 août a été annulée, tout comme les trials qui eux, devaient débuter le 14 août.

C’est sur son site que la WSL a annoncé la nouvelle, suite aux déclarations hier mercredi du haut-commissaire et du président du Pays. En raison de la poursuite de l’épidémie sur un mode explosif (niveau d’alerte 4 atteint) et l’état d’urgence décrété en Polynésie, la WSL a indiqué ne pas reporter non plus la compétition à court terme. La Corona Open Mexico sera donc le dernier événement du Championship Tour de l’année qui déterminera les 5 surfeurs qualifiés pour le titre du Meilleur Surfeur au monde qui aura lieu le mois prochain lors des finales Rip Curl en Californie.