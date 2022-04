Pêche au gros – Un deuxième championnat le 30 avril à Tahiti

Après une première édition remportée par l’équipe “Maggy 4” d’Anatole Teai, le championnat de Tahiti de pêche au gros revient pour une deuxième édition. Aujourd’hui, 56 bateaux sont inscrits mais les inscriptions restent encore ouvertes.

“La pêche c’est la régularité mais aussi la technique et un peu de chance : c’est la pêche qu’on aime ! Nous sommes très heureux d’annoncer cette 2e édition. (…) Cette année, nous allons aussi à Mataiea et à Taravao. C’est un choix que d’aller vers la presqu’ile pour montrer qu’il y a là-bas de grands champions” indique Teva Plichart, co-organisateur du championnat.

Au programme : 5 étapes -au lieu de 4 l’an dernier- et un prize money global de 2,5 million de Fcfp et une coque ARE Boat 22′ équipé d’un moteur Mercury 200 Cv d’une valeur 7,7 millions de Fcfp pour le Champion 2022.

Les 2e et 3e empocheront respectivement un chèque de 650 000 Fcfp et 350 000 Fcfp. De nombreux d’autres lots sont également en jeu comme des billets d’avion ou encore des kits de sécurité.

Sur chaque étape, les plus grosses prises feront remporter 300 000 Fcfp aux pêcheurs :

Haura : 150 000 Fcfp + 1 chèque cadeau Sin Tung Hing Marine de 10 000 Fcfp

Thon : 90 000 Fcfp + 1 chèque cadeau Sin Tung Hing Marine de 10 000 Fcfp

Mahi-Mahi : 42 000 Fcfp + 1 chèque cadeau Sin Tung Hing Marine de 10 000 Fcfp

Thazard : 18 000 Fcfp + 1 chèque cadeau Sin Tung Hing Marine de 10 000 Fcfp

Le calendrier des 5 étapes :



Etape 1 : Marina Taina : 30 avril

Etape 2 : Mataiea : 28 mai

Etape 3 : Taravao : 18 juin

Etape 4 : TBA : 10 septembre

Etape 5 : Marina Taina : 8 octobre



Retrouvez le règlement 2022 > ici