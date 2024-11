Pêche : nouvelle victoire pour les “Black Fins” lors de la Blue Water à Raiatea

Une session de pêche qui fut agitée, mais finalement fructueuse pour la deuxième équipe des “Black fins” de Raiatea. Elle a décroché la victoire en présentant 9 prises à la pesée.

« On les a faites entre 15 et 25 mètres de profondeur environ. Le matin, on est parti sur les DCP pour essayer, mais il n’y avait pas grand-chose. On a fait un peu de traîne à l’espadon, mais ça n’a pas marché non plus. On est passé au plan B et ça a marché. On a été cherché des pélagiques près du récif. On a fait un vau et 8 tati’a », s’est félicité Taumata Tixier l’un des membres de l’équipe victorieuse.

Grâce à ses 9 prises, cette dernière a aussi marqué des points bonus du fait de la diversité des espèces capturées. « C’est stratégique. Le règlement est fait en sorte qu’il faut diversifier les prises », a souligné le président de l’association « Black Fins », Teavanui Barrier, « dès que tu prends une espèce différente, tu as un bonus de points qui permet de te démarquer de ceux qui ne sont que sur une espèce ».

L’équipage du bateau « Ass Shot » de Raiatea s’est distingué avec un mahi mahi de 15 kilos, décrochant ainsi le prix du plus gros pélagique et une belle deuxième place au classement général. Mais l’homme de la journée a été Mahana Tixier. Il a totalisé à lui seul 5 prises. Un talent hérité de son père, Taumata.

« Depuis tout petit, il m’a transmis toutes les techniques de pêche. Maintenant, je suis un peu meilleur que lui avec toutes les techniques qu’il m’a transmises. Aujourd’hui, notre stratégie, c’était de faire les tati’a. On a été sur Fetuna et on est tombé sur plein de bancs. J’en ai fait 5, papa 2 et les collègues 2 », a expliqué le jeune homme.

La revanche se jouera prochainement à l’occasion de la « Tefana Blue Water ».