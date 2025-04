L’enquête Steps fenua 2025 se poursuit dans les îles

Lancée le 4 mars sur tout le territoire par le ministère de la Santé, l’enquête Steps Fenua 2025 se poursuit actuellement à Hiva Oa et Fakarava. Elle vise à analyser les comportements de santé et les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles (cancers, maladies cardiaques comme l’infarctus, le diabète, les maladies mentales…) dans la population adulte de Polynésie française. Soutenue par l’OMS, l’enquête a déjà été réalisée en 2010 et 2019.

Les données recueillies permettent de consolider des indicateurs fiables pour des problématiques de santé publique telles que le tabagisme, la consommation excessive d’alcool, la sédentarité, l’alimentation, l’obésité, l’hypertension et certains marqueurs biologiques – au premier rang, le taux de sucre et de cholestérol dans le sang.

Habitante de Arue, Anouk est l’une des participantes à l’enquête. Elle a dû répondre à un questionnaire général et indiquer sa consommation de viande hebdomadaire, son rapport à l’alcool, au tabac ou encore au paka. Les questions abordent aussi l’activité physique ou encore l’état de santé mentale des 12 derniers mois. « Je me doutais un petit peu qu’effectivement on pose des questions sur des sujets qui peuvent être problématiques au niveau santé (…). En revanche, jauger combien de féculents ou de légumes ou de fruits je mange par jour, c’est un petit peu variable selon les journées, donc c’est vrai que ça demande réflexion quand on répond » , glisse-t-elle.

Après la première étape du questionnaire, des mesures physiques comme la tension artérielle, le tour de taille et le poids sont recueillies. « Ce qu’on veut voir, c’est si la population a évolué au niveau de ses habitudes alimentaires, au niveau de tout ce qui est maladie non transmissible, tout ce qui est diabète, les maladies liées au cœur et tout ce qui est hypertension » , explique Mataihere Maruaitu, enquêtrice.

En dernière phase de cette étude, un prélèvement sanguin et un échantillon urinaire seront demandés pour un adulte sur deux. Toutes les données collectées sont anonymes.

Les résultats de cette enquête sont attendus pour le second semestre 2026 et permettront d’alimenter les orientations du Plan de prévention et de promotion 2026-2036.