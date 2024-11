Des palangriers taïwanais et vanuatais inspectés en haute mer, aucune infraction relevée

Durant plusieurs jours, le Bougainville et son équipage ont sillonné la Zone Économique Exclusive (ZEE) polynésienne dans le cadre de la mission « Pacific Aito » qui « vise à s’assurer du respect de la réglementation internationale, nationale et locale par les navires étrangers et polynésiens ».

Les militaires ont « pu vérifier l’absence de navires étrangers en action de pêche dans la ZEE, celle-ci étant exclusivement destinée aux navires français », indique le haut-commissariat dans un communiqué.

6 contrôles ont été réalisés à bord de « palangriers taïwanais et vanuatais » à l’issue desquels « il est apparu que les navires de pêche respectaient les mesures imposées pour la préservation de certaines espèces de requin ainsi que la réglementation en matière de déclaration de pêche et de suivi par satellite ». Seules « « quelques non-conformités mineures ont été relevées et transmises aux États du pavillon pour que des enquêtes soient diligentées », poursuit le haut-commissariat.

– PUBLICITE –

« En parallèle, les patrouilleurs et aéronefs des Forces Armées en Polynésie française ont participé à l’opération Kuru Kuru organisée par la Pacific islands Forum Fisheries Agency (FFA). Aux côtés des membres de ce forum et de leurs partenaires du Pacific QUADs (Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande), les moyens militaires français ont travaillé en coopération afin de lutter contre la pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée dans les ZEE des 15 membres participants à la FFA, sur une surface de près de 21,3 millions de km² », conclut le communiqué.