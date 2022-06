Mini Jeux du Pacifique : Tahiti remonte à la deuxième place

C’est non sans une certaine fierté que Eriatara Ratia porte ses médailles de bronze, même s’il convoitait l’or.

“J’étais parti pour chercher la médaille d’or. Après, les arbitres ont fait leur travail. je suis satisfait quand même du résultat. Troisième, je remercie le Seigneur pour cette place.”

Après avoir mis l’haltérophilie en suspens durant quelques années, le vétéran de la délégation est rappelé pour défendre les couleurs du fenua. S’il est fier d’avoir répondu à l’appel et d’avoir remporté des médailles, il se donne aujourd’hui une mission, celle de préparer la nouvelle génération.

Crédit : Tahiti Nui Télévision

“En 2019 j’ai lâché un peu. On m’a fait rappeler pour cette année. Même à 37 ans on me rappelle encore. Je pense que dans les années à venir, on va essayer de faire mieux, d’avoir une sélection bien soudée (…) jusqu’aux poids lourds. L’année prochaine il y a 10 catégories femmes et 10 catégories hommes. On va essayer de remplir toutes ces catégories.”

Pour la délégation tahitienne d’haltérophilie, les compétitions sont terminées. Bilan très positif pour la majorité des athlètes, qui participaient là, à leur 1ère compétition internationale.

En triathlon, au 5000 mètres, c’est une troisième médaille pour Benjamin Zorgnotti.

Crédit Tahiti Nui Télévision

De l’or aussi au lancer du poids avec Tumatai Dauphin. Loveleina Wong Song termine quant à elle 2e en lancer de disque.

En va’a, V6, les filles décrochent elles aussi une nouvelle médaille d’or. Six médailles en 6 courses, malgré des conditions difficiles pour la dernière. “C’était hyper dur. On est resté bloquées à la bouée et après on a bien remonté grâce au surf (…) Il y a beaucoup de vagues, beaucoup de vent et c’était pas évident. (…) C’est pour le fenua tout ça”, lance Mahia, peperu.

Suivez les exploits de nos athlètes à Saipan pour ces Mini jeux du Pacifique, via nos réseaux sociaux.