Les joueurs de l’AS Pirae sont arrivés à bon port

Il a fallu 28 heures en avion, 10 heures en transit et 2 heures en bus à l’équipe de l’AS Pirae pour rejoindre Abu Dhabi, où doit se dérouler la coupe du monde des clubs. Finalement Jonathan Tehau a pu rejoindre son club à l’aéroport à Paris.

C’était un long voyage et les joueurs, comme leur coach Naea Bennet, avaient “hâte d’arriver pour commencer la récupération et la préparation pour le match.” Après quelques heures d’un repos bien mérité les joueurs ont pu démarrer leur journée.

Matatia Paama qui n’avait pas pu partir à cause d’un problème avec sa demande d’autorisation de voyage ESTA et Temanaiterai Pater, qui a obtenu le feu vert après un nouveau test Covid, ont pris l’avion pour rejoindre l’équipe. Les six derniers joueurs qui avaient été testés positifs ont encore une chance de partir, s’ils obtiennent un résultat négatif au test ce lundi.