Basketball : Hititua Maihi joue la montée en N2 avec Quimper

Parti à 16 ans pour la froide Bretagne et Quimper en vue de se faire une place sur les parquets nationaux, Hititua Maihi est toujours aussi mordu de balle orange. En trois ans avec son club des Béliers de Kemper, qui l’ont conservé pour le développer, le jeune intérieur a gagné en maturité, et très légèrement en taille (un peu moins d’1m98).

L’équipe professionnelle étant descendue de ProB en Nationale 1 à l’issue de la saison 2022-2023, les réservistes dont fait partie le Tahiten ont également changé de division. Finie la catégorie espoirs, Hititua joue dorénavant en Nationale 3, où il se frotte régulièrement à des anciens pros. Le maintien acquis, l’équipe regarde désormais le haut du classement. « On s’est donnés comme nouvel objectif le top 3, donc de la poule, que ce soit 1er, 2ème ou 3ème, et en grand objectif, on va dire en petite folie, on s’est dit de jouer la montée » , confie-t-il.

Bien qu’absent des terrains pendant près de deux mois suite à de multiples pépins physiques, il ne ménage pas ses efforts et espère contribuer à la montée en puissance des Béliers sur la seconde partie de saison, après une première moitié compliquée. « Quand t’es écarté pendant 2 mois des terrains, où tu touches pas trop la balle, t’arrives pas trop à courir, marcher, le temps de récupérer derrière, c’est compliqué, sachant que le reste de l’équipe, eux, avancent ensemble, jouent ensemble, et finalement, ça joue sur le mental aussi, forcément, lâche-t-il. Quand t’es sur le côté, tu vois tous ceux sur le terrain qui commencent à avoir une certaine alchimie, qui arrivent à bien se trouver, que ce soit en dehors des systèmes ou non. Et toi, t’étais dans le rouage au début, t’étais plutôt bien, et d’un coup, tu te retrouves dehors (…) Sinon, là, sur le début de la deuxième phase, on est dans le positif » .

L’apprentissage du métier de coach

Pour ne pas perdre de temps et mettre à profit son temps libre, Hititua s’est lancé dans la préparation d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJeps), encadré par la partie associative de son club. En alternance, il coache des équipes jeunes, de 9 à 10 ans, à plus âgées qu’il ne l’est lui-même (jusqu’à 30 ans). « Les études, c’est peut-être pas ce qui me parle le plus. Par contre, ce que j’aime bien, c’est être sur le terrain, c’est apprendre en étant sur le terrain. Je passe le lundi et le mardi en cours, et tout le reste de la semaine, en fait, je suis avec l’UJA Quimper, la partie associative des béliers, et ça me permet d’avoir une rémunération aussi à chaque fin de mois, ce qui m’aide beaucoup. Ça me permet aussi d’allier mon côté joueur, et ensuite, d’aiguiser un peu mon œil » , poursuit-il.

Une poursuite des études qui respectent le contrat tacite signé avec sa mère enseignante. Le métier de coach, qui l’intéresse, est une porte de sortie au cas où il ne peut pas poursuivre à fond sa carrière de joueur. « Moi, mon but, c’est rester dans ces deux objectifs-là, le sport et les études (…) la descente de nos probés en N1 a un peu facilité ce choix-là, dans le sens où je peux facilement allier mon côté travail et mon côté sportif. En Nationale 3, on reste dans la région de Bretagne, donc on ne part pas trop loin. Si l’année prochaine, nos pros remontent en Pro B, on repassera sur la catégorie espoir, ce qui peut bloquer. Parce que du coup, on va se retrouver à des déplacements jusqu’en Normandie, peut-être dans le centre de la France, peut-être au nord, au sud » , explique-t-il.

Le choix ne presse pas. Avant tout, Hititua veut retrouver la pleine mesure de ses capacités physiques, avant de se fixer un échéancier. « Si jamais les pros remontent, il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir que j’en discute derrière aussi, avec mes coachs, mes parents et mes employeurs du coup, voir les options qui s’offriront à moi » , conclut-il.

À 20 ans et du haut d’une vigie de deux mètres, nul doute que l’horizon est dégagé pour « Hits » .