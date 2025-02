Nazaré : pas de record mais du lourd pour Tikanui Smith en surf à la rame

Comme il l'avait annoncé, Tikanui Smith a conclu son trip à Nazaré par une session à la rame ce lundi, dans des vagues de 15 mètres et plus. Pas trop de casse pour le surfeur de Moorea, si ce n'est deux côtes fêlées et quelques frayeurs. "C'était flippant" , confie-t-il.