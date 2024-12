Le Hawaiien Landon McNamara remporte l’Eddie Aikau 2024

Deux Eddie Aikau en deux ans : ce dimanche, les dieux du Surf et de l’Océan étaient de retour du côté du North Shore d’Oahu, à Hawaii, où s’est tenue la 11e édition de la mythique compétition de surf de gros. La houle de plus de 12 mètres a fait le bonheur d’une foule venue, comme à chaque fois à Waimea Bay, en nombre impressionnant.

Au milieu des meilleurs surfeurs de grosses vagues professionnels, c’est l’artiste Landon McNamara qui a flambé. Chanteur connu à Hawaii, McNamara est toutefois très loin du surfeur néophyte : fils de Liam McNamara – directeur de l’épreuve – et neveu de Garrett McNamara, légende du surf de gros à Nazaré – il est ainsi devenu le premier goofy à remporter l’Eddie. Il succède au lifeguard local Luke Shepardson et devance Mason Ho, ancien pensionnaire du circuit pro. Avec la plus grosse vague de la compétition, il s’impose 138,50 contre 120,0 pour son compatriote.

« Je suis reconnaissant envers Eddie. Lors de mes deux séries, j’avais une tortue que je suivais, pour de vrai. On dit qu’Eddie choisit le gagnant, et je suis tellement reconnaissant qu’il m’ait choisi » , a-t-il déclaré à l’issue de sa victoire.

– PUBLICITE –

Les français Justine Dupont et Kauli Vaast étaient également de la partie. Le champion olympique, récemment classé 15e sportif préféré des français d’après le dernier baromètre Odoxa pour Winamax RTL, a pris « sur la tête » l’un des plus gros set de sa série… et cassé sa planche. Il s’est également illustré par une tentative de tube spectaculaire dans le shore break, annihilée par le backwash. « Qu’est ce qu’ils donnent à manger aux enfants à Tahiti ? Du poisson cru, du fafaru ! Il faut manger du fafaru pour aller là-dedans » , se sont amusés les commentateurs. « C’était surhumain de survivre à ça » , ont-ils ajouté.

La chute de Kauli à 6:20:57. Pour le backwash, c’est à 6:31:26.

Le classement

1. Landon McNamara

2. Mason Ho

3. Billy Kemper

4. Jamie O’Brien

5. Nic Lamb

6. Luke Shepardson

7. Nathan Florence

8. Kai Lenny

9. Koa Rothman