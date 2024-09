L’AS Teva i Uta à la recherche de ses footballeuses

À l’AS Teva i Uta, Cécile Haapuea cumule plusieurs casquettes : celle de présidente, d’entraineuse et de joueuse. Après huit ans passés à la fédération tahitienne de football, elle décide, il y a quelques mois, de prendre les rênes de son propre club, « un petit rêve de cousine » réalisé au bon moment.

Papeari n’avait plus de club depuis quelques années. L’intervention de Cécile change la donne. « Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance. Donc, j’ai lancé le club en attendant que ma cousine me rejoigne » , raconte-t-elle. Affiliée depuis juillet à la fédération tahitienne de football, l’AS Teva i Uta souhaite avant tout développer son école de football. Le club ne compte actuellement qu’une quarantaine de licenciés chez les U7, U11 et U13.

« Sur Tahiti, on a de nombreux talents, notamment chez les féminines. On a des joueuses comme Kiani Wong et Vaihei Samin qui sont parties en métropole. Donc, c’est aussi pour ça qu’on veut féminiser la pratique » , poursuit Cécile. L’ancienne joueuse de la sélection de Tahiti assure que des actions 100% féminines vont régulièrement être menées par son club. « On a également des éducatrices féminines (…) Donc, on va essayer justement d’inciter les femmes à prendre des responsabilités dans les clubs de football, notamment dans le nôtre » .

(Crédit Photo : TNTV)

La présidente de l’AS Teva i Uta souhaite aussi présenter une équipe pour le championnat féminin senior. Les premiers entraînements doivent débuter la semaine prochaine. « C’est une belle opportunité pour nous, le club et les joueuses, appuie Pamela Manutahi joueuse inscrite au club. Et pour les parents aussi, ceux qui veulent venir jouer. Je pense que ça va attirer beaucoup de féminines » , conclut-elle.