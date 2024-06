Kiani Wong, une footballeuse du fenua au Racing Club de Lens

Chez les Wong, le foot est une religion. Pour Kiani, la passion du ballon rond lui vient de ses parents. À 15 ans seulement, Kiani quitte Tahiti pour rejoindre l’Hexagone : « Comme dans tout sport, pour pouvoir évoluer à haut niveau, il faut forcément quitter le fenua, et pour voir autre chose aussi. Mes parents m’ont poussée à partir ».

Âgée aujourd’hui de 23 ans, Kiani a déjà un parcours riche dans le monde du football : à Tahiti d’abord, à l’AS Central et à l’AS Tefana en U9. Acceptée au pôle espoirs de Strasbourg, elle joue pendant trois ans à Vendenheim. La Tahitienne porte même les couleurs du maillot de l’équipe de Tahiti. Plus récemment encore, Kiani a joué aux Jeux du Pacifique.

Depuis, Kiani enchaine les expériences en Europe : un passage à Cardiff au Pays de Galles, mais aussi en Allemagne. Depuis trois ans, la joueuse a signé au RC Lens en deuxième division : « Je suis contente d’être dans ce club parce que c’est un grand club, que ce soit chez les garçons ou les filles. C’est un club qui commence à se professionnaliser, donc ça devient vraiment sérieux ».

Avec 4 entrainements par semaine, la jeune footballeuse prouve qu’il est possible de concilier sports et études. Elle est fière de son parcours et des sacrifices qu’elle a faits pour réaliser son rêve : « J’ai grandi, j’ai mûri, et je ne regrette pas d’avoir fait tout ça. Ça m’a permis de savoir me débrouiller, de rencontrer d’autres cultures, et de pouvoir voyager grâce au football. C’est une chance ».

Kiani Wong (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Si Kiani continue de rêver, elle a conscience du caractère éphémère de la carrière de footballeuse. Elle prépare actuellement un Brevet professionnel dans le but de devenir coach sportive avec pour ambition de revenir en Polynésie française afin de développer le football féminin.