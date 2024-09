Kyle Taraufau : « un coup de boost » avant la Hawaiki Nui Va’a 2024

Il était le plus fort, et de loin : Kyle Taraufau n’a laissé aucune miette à la concurrence lors de la 3e édition de la Hawaiki Nui Va’a Solo, qu’il s’est adjugé ce samedi après avoir remporté l’intégralité des 3 étapes. Sur les 36 km séparant Hitiaa et Pirae, ce jeudi, il a confirmé qu’il était l’un des meilleurs rameurs – en individuel – du moment, bouclant l’étape devant Steeve Teihotaata.

« Avec la fatigue cumulée des deux premiers jours, c’était difficile, lâche le rameur. J’étais parti dans l’optique d’essayer de gagner cette dernière. Merci aux gars, on s’est livrés un duel de fou et ça s’est joué au mental » . À chaque course suffit sa peine. Arrivé à Papeno, Kyle n’avait plus de ravitaillement et a du improviser. « Des fois, je jouais avec la main pour essayer de me ravitailler au mieux. Je me suis dit que je n’allais pas pas la laisser passer comme ça et que j’allais serrer les dents jusqu’à la fin » .

Pari gagné, donc. De quoi le motiver, lui et son équipe d’Air Tahiti, avant une Hawaiki Nui Va’a 2024 qui pourrait être la leur. « On va plus se focaliser en équipe avec les copains. Je pense que le fait d’avoir gagné, c’est peut-être un coup de boost pour bien préparer notre Hawaiki Nui » .