JO – Surf 2024 : Kauli Vaast qualifié pour les 8es de finale

Après Johanne Defay ce matin, c’est au tour de Kauli Vaast d’être aux repêchages ce dimanche pour se qualifier aux huitièmes de finale. Pour rappel, la team France compte 4 surfeurs : chez les femmes Vahine Fierro et Johanne Defay, toutes deux qualifiées, et chez les hommes Joan Duru (qualifié directement hier lors de la première étape) et Kauli Vaast.

Le programme des repêchages chez les hommes :

Joan Duru a donc obtenu son ticket pour les huitièmes de finale hier face à l’Australien numéro 3 mondial et vainqueur de la Shiseido Tahiti 2023, Jack Robinson et le Sud-Africain Matthew McGillivray. C’est justement ce dernier qu’affronte aux repêchages notre champion local, Kauli Vaast.

(Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

Kauli Vaast a enchaîné les manœuvres et les bonnes vagues. Il a même tenté un reverse air sur sa troisième vague. Le surfeur est des plus motivés et exploitent les vagues au maximum : « Je savais que les petites, de temps en temps, même si je n’avais pas la priorité, elles pouvaient donner du potentiel donc voilà, j’en ai profité, je me suis amusé ». Il obtient 14,03 points (7,50 et 6,53 pour ses deux meilleures vagues) et bat ainsi le Sud-Africain (10,67 points).

Une belle performance qui vaut à Kauli Vaast son ticket pour la troisième étape de ces jeux. « En allant à l’eau, j’étais bien concentré donc je suis content, ça passe, tout s’est bien passé pour moi. Voilà, maintenant, il faut penser à la prochaine série » se réjouit le surfeur. « Je suis allé voir mes parents, ma sœur et mon frère hier soir. J’ai passé un peu de temps avec eux et j’ai passé deux, trois appels avec des personnes que j’aime, ça fait toujours du bien au mental. Et voilà, let’s go, il n’y a qu’à profiter du moment, de chaque moment de cette compétition. C’est pour ça que j’ai réussi un peu à trouver mon moment. Aant la série aussi, j’étais bien concentré. Le plan, c’était de s’amuser, de trouver son rythme et c’est ce que j’ai fait donc je suis content de ça. »

Toute la team France est donc qualifiée pour la troisième étape. Une fierté pour leur manager Jérémy Florès : « C’est une grande fierté. Ils travaillent dur pour ça. C’est une belle récompense d’avoir nos quatre athlètes encore au lice, qui passent les premiers tours. C’est très positif. Il y a du gros, gros, gros travail qui a été fait durant plusieurs mois. Du coup, je suis content pour eux parce que ça prouve que le travail paye. Et il y a les plus grands surfeurs au monde qui sont dans cet événement. Après, forcément, être à domicile, c’est une bonne chose. Mais en même temps, il y a aussi une pression supplémentaire parce qu’on veut tellement bien faire. Les premières séries, c’est toujours pas facile à gérer parce qu’il y a tellement de demandes et de sollicitations. Là, ça fait du bien de passer les premiers tours ».

Il reste encore 4 séries de 30 minutes soit environ 2 heures de compétition. À l’issue, on connaitra qui affronteront Kauli Vaast et Joan Duru aux huitièmes de finale. Chez les femmes, Vahine Fierro affrontera un autre Française : Johanne Defay.

Article mis à jour régulièrement