Surf – JO 2024 : Joan Duru qualifié pour les 8es de finale, Kauli Vaast aux repêchages

Avec 13,84 points, Joan Duru s’est imposé dans la deuxième série du premier tour ce samedi matin, à Teahupo’o, se qualifiant ainsi pour les 8èmes de finale qui devraient avoir lieu la semaine prochaine.

Malgré deux bonnes premières vagues, l’Australien numéro 3 mondial et vainqueur de la Shiseido Tahiti 2023, Jack Robinson, termine deuxième de la série avec 13,36 points, suivi du Sud-Africain Matthew McGillivray (5,26 points).

(Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

C’est une très belle dernière vague dans les dernières secondes qui a permis à Joan Duru de scorer et dépasser ainsi l’Australien qui a obtenu la note de 7,67 points : « À la fin, j’étais en troisième priorité, il ne restait pas beaucoup de temps. Je me suis dit : ‘ne lâche pas, ne lâche pas ! Va dedans !’. Cette vague est arrivée, un peu petite, mais vu que j’étais dedans et bien profond dans le tube, j’ai eu le score ! La fin a donc été parfaite » se réjouit l’athlète. « C’était une série super dure. Jack est le meilleur ici. McGillivray a fait un 10 il y a deux ans. C’était une série très dure, mais je n’ai pas voulu regarder les noms. J’avais mon plan. Quand je suis sorti du tube sur ma dernière vague, je savais que ça allait être très serré. Le tube était profond, mais la vague petite. Je me suis dit ‘bon, on rentre se reposer, et on se prépare pour les repêchages…’. Et quand le score est tombé : ‘waouh ! Incroyable ! ». (…) Je ne ressens toujours pas de pression. J’hallucine ».

Kauli Vaast aux repêchages

Malheureusement, pour le natif du fenua, il va falloir passer par la case repêchage pour se qualifier aux huitièmes de finale. Dans sa série, il surfait face au Péruvien Lucca Mesinas (numéro 1 dans le QS) et à l’Américain Griffin Colapinto (numéro 2 dans le CT). Ce dernier a scoré plusieurs belles vagues dont une qui lui a valu la note de 9,53 points. Malgré une chute pour sa première vague, Kauli Vaast a enchaîné les belles vagues, et la dernière à quelques minutes de la fin lui a valu la note de 7,80 points, pas suffisant cependant pour dépasser l’Américain.

« Je suis super content et fier déjà de mettre ce lycra, de pouvoir aller à l’eau avec des vagues parfaites. La première série a été compliquée. (…) C’est incroyable ce qu’il se passe pour moi, la chance de faire les jeux, et en plus à la maison. Je me suis senti super bien à l’eau, bien mentalement j’étais calme. Je ne pense pas avoir fait de grosses erreurs. Mais cela arrive, c’est pas grave, c’est le surf. (…) Il faut s’amuser et profiter du moment » a confié Kauli Vaast au micro de TNTV.

Kauli Vaast sur la septième série, aux JO 2024 (Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

L’aito termine deuxième de sa série avec 13,63 points, suivi du Péruvien Lucca Mesinas (11,10 points). Ils iront tous deux aux repêchages.

Griffin Colapinto se qualifie directement aux 8èmes de finale avec 17,03 points : « J’ai fait le meilleur que je pouvais faire ici à Teahupo’o. En tant qu’équipe, je suis content aussi de voir que John John s’est qualifié. Je suis très heureux d’être ici. (…) Quant à Kauli Vaast est un local ici, c’est l’un des meilleurs ».

Kauli Vaast jouera sa place au troisième tour face au Sud-Africain Matthew McGillivray. Un tour éliminatoire cette fois.

