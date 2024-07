Surf – JO 2024 : Vahine Fierro qualifiée pour les 8es de finale, Johanne Defay aux repêchages

Pour cette première journée de compétition de surf dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, 24 surfeurs et 24 surfeuses s’affrontaient à Teahupo’o. Deux Français ont été directement qualifiés et deux autres sont aux repêchages.

En effet, Joan Duru s’est qualifié pour les huitièmes de finale où 16 surfeurs s’affronteront, tandis que Kauli Vaast est aux repêchages face au Sud-Africain Matthew McGillivray.

Chez les femmes, Vahine Fierro (11,17 points), gagnante de la Shiseido Tahiti Pro 2024, s’est imposée et a eu son ticket pour les huitièmes. Elle était opposée à la Péruvienne Sol Aguirre (4,30 points) et l’Espagnole Janire Gonzalez Etxabarri (2,43 points).

(Crédit photo : BROUILLET / POOL / AFP)

« Je me suis réveillée ce matin, j’avais les papillons dans le ventre, j’étais tellement excitée et en même temps un peu nerveuse. C’est un bon début. On est allé tôt surfer ce matin avec l’équipe de France avant que la compétition ne commence, et j’ai pu me préparer, m’échauffer. (…) Je me sentais à l’aise sur ma planche et je suis contente de ma performance » admet Vahine Fierro à TNTV. « Si l’océan veut te donner la vague, il va te la donner, sinon ça sera pour un autre. Tout le monde est au même niveau dans l’océan, il faut juste être présent et attraper de bonnes vagues. Teahupo’o est vraiment une vague qui m’a fait grandir dans tous les sens du terme, mentalement, physiquement, émotionnellement… dans la vie de tous les jours et dans le surf. Je l’adore. Elle me permet de grandir et de me connaître mieux » ajoute la surfeuse, très proche de Kauli Vaast : « On s’entraine tous les jours ensemble, on est comme frère et sœur, on se motive, on se pousse, on s’entraide. Il y a une bonne énergie entre nous deux ».

Deux chutes et les repêchages pour Johanne Defay

Pour la deuxième Française de la compétition, Johanne Defay, les débuts ont été compliqués. Elle a essuyé une chute dès la première vague, la blessant légèrement à la tête. Elle poursuit tout de même la compétition, avec un casque cette fois. La surfeuse originaire de l’île de La Réunion chute à nouveau pour sa deuxième vague.

Johanne Defay après sa première chute. (Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

C’est finalement la Costaricienne Brisa Hennesy (numéro 3 dans le CT) qui se qualifie pour les huitièmes de finale avec 15,56 points. La Nicaraguayenne Candelaria Resano (9,43 points) termine aux repêchages avec la Française Johanne Defay (9,50 points) qui ne démérite pas en se classant à la deuxième place de la série.

À sa sortie de l’eau, Johanne Defay a eu un point de suture et va être conduite au centre hospitalier de Taravao afin de s’assurer que tout va bien avant qu’elle reprenne la compétition. Mais ses équipes restent rassurantes concernant l’état de la surfeuse.

Johanne Defay a continué la compétition avec un casque. (Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

Ils seront donc deux surfeurs de la team France aux repêchages qui, selon les conditions météo, pourraient avoir lieu demain : Kauli Vaast et Johanne Defay.

