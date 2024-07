Un temps pluvieux sur la Société et de belles vagues attendues à Teahupo’o

Les surfeurs qui participent aux épreuves de surf, à Teahupo’o vont bénéficier d’une houle plus intense et devraient avoir de belles vagues, lundi, selon Météo France. Si le temps, lui, est changeant sur la Presqu’île, pas de Waiting Period en vue. « Malheureusement pour la journée d’aujourd’hui, la houle est très peu marquée, de l’ordre du mètre, voire 1,50 mètre au large. Les conditions ne sont pas bonnes. Par contre, à partir de demain, il y a une houle sud-ouest qui devrait arriver. Et cette houle, a priori, va s’amplifier assez rapidement pour atteindre les valeurs de l’ordre de 3 mètres pour la journée de demain. Et jusqu’à 3,50 mètres pour mardi. (…) La tendance est plutôt bonne pour nos surfeurs. (…) La houle et la pluie, c’est deux choses différentes. La pluie, effectivement, pourrait atténuer les vents localement. Mais le fait qu’on est du secteur nord, a priori, la zone est assez protégée par rapport à ce flux de nord. Donc, on devrait avoir une mer peu agitée voire agitée au large » explique Patrick Richmond, Prévisionniste à Météo France – Polynésie française.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Sur le reste de Tahiti, et plus largement, la Société : le temps reste pluvieux. Mais les précipitations s’annoncent modérées : « Sur la Société, cela n’a rien à voir avec le temps des Australes. C’est plutôt ce flux de sud qui est très humide et qui amène des nuages précipitants. Et le fait qu’on ait également des vents forts. Ol y a eu pas mal de grains qui ont circulé depuis hier et la nuit dernière sur Tahiti. Donc ce sont plutôt les zones exposées à ces grains-là qui sont les plus touchées. (…) Je ne peux pas encore parler d’amélioration pour ce soir. Ce ne seront plus des averses ni des grains, mais plutôt de la pluie.(…) Les précipitations probablement peuvent être continues dans un certain temps, mais de faible intensité. Et à partir de mardi, les vents devraient basculer au secteur ouest, à sud-ouest ».

Du côté des Australes, placées cet après-midi en vigilance jaune pour vents forts, la situation devrait s’améliorer, au fil des heures : « C’est dû à une dépression qui évolue au sud-ouest de la zone. Et donc, au voisinage de cette dépression, il y a des vents forts qui peuvent dépasser localement les 110 km/h. A priori, les vents devraient commencer à faiblir légèrement. (…) Par contre, du côté de Rapa, c’est encore des averses et des grains orageux qui sont attendus cette nuit. Pour une éventuelle amélioration, il faut attendre la journée de demain et sinon en fin de journée ».

Le temps humide et nuageux devrait persister jusqu’à mardi et s’accompagner d’une relative fraicheur.

