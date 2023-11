JO 2024 : Moetai Brotherson propose l’internet par satellite pour la nouvelle tour, allégée

Le 17 novembre dernier, le Pays, Paris 2024 et le haut-commissariat ont confirmé l’organisation de l’épreuve de surf à Teahupo’o, avec une tour allégée pour les juges et les caméras.

Et pour alléger cette tour, le président du Pays compte entre autre, sur l’internet par satellite. À ce sujet, Moetai Brotherson a rencontré Eutelsat / OneWeb.

Cette solution offre l’avantage de supprimer le câble flottant, objet de contestation. Et c’est le système LiFi de connexion par la lumière, proposé par OneWeb, qui devra permettre d’alléger la tour. Cette solution permettrait également à la fan zone et à l’hébergement des sportifs de bénéficier d’une connexion haut débit jusqu’à 200 mégabits/seconde.

Durant son entretien avec la ministre, le Président a également abordé les travaux de rénovation de la marina, soulignant qu’ils devront bénéficier aux usagers et à l’association en charge de la gestion du site.

Autre point de contestation des associations : la barge qui servira à édifier la nouvelle tour. Le président du Pays a insisté sur la nécessité de dissiper rapidement les doutes et d’impliquer les associations et les surfeurs dans chaque étape des travaux afin de garantir leur acceptation.

La ministre des Sports doit se rendre très prochainement en Polynésie. Moetai Brotherson a souligné l’importance d’un échange avec les habitants, les élus locaux et les usagers du site, en présence des responsables de l’État, du Pays et du COJO Paris 2024, pour maintenir un dialogue constructif et respectueux.