JO2024 : Tony Estanguet attendu à Tahiti dans les prochaines semaines

Une décision est attendue dans deux jours concernant l’épreuve de surf des JO2024. Le président du pays Moetai Brotherson l’expliquait : 6 options s’offrent aux organisateurs. La dernière réunion technique, mercredi, devrait permettre de décider laquelle convient le mieux.

Lire aussi – JO2024 de surf : les 6 options détaillées

En marge de la présentation du parcours de la flamme paralympique, à Paris, le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet, a réagi, rapporte l’Équipe. « Dans notre état d’esprit, on veut démontrer notre capacité à adapter notre organisation à ce site, on veut le préserver au maximum, on sera à l’écoute à la fois des experts en matière de préservation de l’environnement et de sécurité pour adapter notre organisation et trouver le meilleur compromis avec les autorités locales. C’est comme cela que l’on travaille depuis le début sur le projet. »

Il a également annoncé sa venue au fenua dans les prochaines semaines. « On est en train de chercher les meilleures dates pour que je me rende sur place« , a-t-il déclaré. Selon nos informations, un membre de Paris 2024 est déjà à Tahiti auprès du comité local chargé de l’épreuve de surf.

La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra que son homologue polynésienne Nahema Temarii avait rencontré il y a peu en métropole, viendra également à Tahiti.