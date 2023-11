Les Jeux confirmés à Teahupo’o avec une tour allégée

« Le projet d’une nouvelle tour plus sobre, fortement revue et réduite en taille et en poids a été jugé comme le meilleur scenario » explique le communiqué. Jeudi soir à l’aéroport, quelques minutes avant son départ, Moetai Brotherson avertissait que l’option choisie ne satisferait pas tout le monde, mais qu’il fallait bien faire un choix si la Polynésie ne voulait pas que les JO se disputent ailleurs.

Il y aura bien des forages pour les fondations, mais moins profonds. Une barge sera aussi nécessaire, mais avec un plus faible tirant d’eau.

La superficie de la tour en aluminium est réduite de 50 m2 pour revenir à la taille de l’ancienne tour en bois (150 m2). Elle est aussi allégée à 9 tonnes, contre 14 pour le projet initial. Seules 25 à 30 personnes l’occuperont, et non plus 40.

Le câble prévu pour la fibre est maintenu, mais « le tracé initial de ce câble a été précisément étudié pour cheminer entre les massifs coraliens, sans générer d’impact« , et il sera démonté après les Jeux. Quant à la conduite d’eau potable et d’évacuation des eaux usées, elle est supprimée.

Le communiqué prévoit aussi de « renforcer les mesures de contrôle du chantier par les autorités publiques compétentes en matière de respect de l’environnement, les bureaux d’études environnementaux et des représentants des associations« . Il promet de poursuivre le dialogue avec les associations, qui ne s’étaient pas exprimées à la sortie de leur entrevue mercredi avec le Président.

Le communiqué complet :