Jeux du Pacifique 2027 : entre enthousiasme et inquiétudes à 1000 jours de l’évènement

J -1000. Pour lancer officiellement le décompte, le comité organisateur des Jeux proposera des festivités mêlant sports et tradition pour créer une dynamique au sein de la population.

“Des Jeux réussis, ce sont également des Jeux populaires”, souligne Kevin Barbe, le chef de projets des sports, “il y a le côté sportif, mais on aimerait également que toutes les infrastructures soient remplies. On pense que ce premier évènement sera vraiment le déclencheur pour inclure la population”.

L’excitation se fait sentir du côté du mouvement sportif, mais ce compte à rebours est aussi synonyme de préoccupations pour les organisateurs et le Pays. Sur les 24 infrastructures prévues sur Tahiti, Moorea et Raiatea, plusieurs chantiers n’ont pas encore débuté.

– PUBLICITE –

L’Institut de la Jeunesse et Sports espère lancer l’ensemble des travaux au premier trimestre 2025 pour tout ce qui concerne les rénovations et la construction des sites.

“La contrainte quand on construit, c’est que l’on doit avoir un permis de construire. Cela prend un certain temps. Et au-delà d’un certain montant de l’investissement, on doit lancer un concours d’architecte, ce qui dit 6 mois en plus de délais pour le lancement du projet”, explique le directeur de l’IJSPF, James Cowan.

“Il y a aussi des structures un peu plus sensibles. Je pense à la piscine olympique, car celle de Tipaerui n’est plus aux normes. Donc il faut que l’on en construise une aux normes et c’est extrêmement serré”, ajoute-t-il.

Les festivités débuteront ce dimanche après midi, à 13 h00, à la Pointe Venus à Mahina. Le logo des Jeux du Pacifique de 2027 sera dévoilé à cette occasion et la journée se terminera par un Tamure marathon et un spectacle de danse.