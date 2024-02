Héroïques, les Tiki Toa battent l’Espagne 5-3 et se qualifient pour les quarts de finale

Les Tiki Toa ont assuré leur qualification pour les quarts de finale de la coupe du monde de beach soccer après une deuxième victoire en deux rencontres. Opposés à l’Espagne, 4ème nation mondiale, les joueurs Tahitiens ont une nouvelle fois eu du mal à rentrer dans le match, encaissant rapidement un but. Menés 2-0 à la fin du premier tiers-temps puis 3-0 dès l’entame du deuxième, les Tiki Toa ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser le match et s’imposer 5 buts à 3 dans un match fou.

Le taho’e a fait la différence

Deux minutes après le troisième but de l’Espagne, Heimanu Taiarui, auteur d’une belle prestation et élu homme du match, a sonné la révolte tahitienne en réduisant la marque d’un joli ciseau qui trompe Dona, le gardien espagnol. Un but qui a libéré les Tiki Toa et leur a permis de prendre confiance. Solidaires dans les efforts, les Tiki Toa ont ensuite haussé le niveau de jeu et l’impact physique, déboussolant les joueurs espagnols.

Un changement tactique a changé le cours du match

L’entrée de Teave Teamotuaitau a changé la donne dans ce match. Auteur de plusieurs parades exceptionnelles, le deuxième gardien de la sélection, qui jouait son premier match de coupe du monde , a permis aux Tiki Toa un jeu plus rapide et direct avec ses relances à la main, déstabilisant les adversaires du soir. Les Tiki Toa ont alors pris le dessus sur l’Espagne et ont enchainé trois buts en deux minutes par l’intermédiaire de Patrick Tepa, Tearii Labaste et Roonui Tinirauarii leur permettant de terminer le deuxième tiers-temps avec un but d’avance sur l’Espagne (4-3). Le troisième tiers-temps sera à l’avantage des Tahitiens qui ne seront que rarement inquiétés par l’Espagne et qui inscriront même un cinquième but par Roonui Tinirauarii, auteur d’une belle partie et d’un doublé ce soir.

Heimanu Taiarui et son trophée d’homme du match (Crédit: Quentin Lacour / TNTV)

La victoire et la qualification

Cette deuxième victoire en deux matchs permet aux Tiki Toa de se qualifier pour les quarts de finale qui se disputeront jeudi 22 février. La qualification désormais en poche, les Tiki Toa aborderont le dernier match de groupe face à l’Iran avec moins de pression, même s’il reste un dernier objectif pour la sélection Tahitienne, décrocher la première place du groupe face à l’Iran. Match qui sera à suivre lundi matin à partir de 6 h 50 en direct sur TNTV.