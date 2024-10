OFC Beach Soccer Nations Cup : vainqueurs, les Tiki Toa se qualifient pour la Coupe du monde 2025

Après un premier tiers temps sans but, les Tiki Toa ouvrent le score en marquant un but au coup franc. Mais une minute plus tard, leurs adversaires marquent un but et égalisent donc le score.

Au deuxième tiers temps, Tahiti reprend l’avantage en marquant un nouveau but. Dans le troisième tiers temps, les îles Salomon égalisent à nouveau le score. Mais c’est finalement les Tiki Toa qui s’imposent en marquant un troisième but cinq minutes avant la fin du match.

Grâce à cette nouvelle victoire, nos aito se qualifient pour la Coupe du monde de beach soccer en 2025. « Je félicite les garçons, car franchement, ce qu’ils ont fait depuis le premier match jusqu’à la finale, c’était vraiment difficile, sur ce terrain, avec cette chaleur. Même aux Tuamotu, je n’ai pas connu cette chaleur. Un grand bravo. C’est exceptionnel » se réjouit Teva Zaveroni, coach des Tiki Toa.

« C’est une très belle victoire. Les gens ne s’en rendent pas compte, mais c’est difficile de jouer aux Salomon, devant leur public, avec le sable qui joue en leur faveur… C’était une belle finale. On a prouvé qu’on n’a rien lâché tout au long de ce tournoi. C’est incroyable de vivre ça une nouvelle fois. C’est exceptionnel. On est en train d’écrire une belle page dans l’histoire du football polynésien » confie de son côté Raimana Li Fung Kuee, capitaine des Tiki Toa.

C’est la huitième fois d’affilée que les Tahitiens décrochent leur ticket pour participer à la Coupe du monde de beach soccer. Place maintenant aux six mois de préparation avant de retrouver les 15 autres meilleures équipes du monde aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025.

Pour voir ou revoir le match en replay, cliquez ici