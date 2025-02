Les Tiki toa aux Bahamas pour se préparer à la Coupe du Monde de beachsoccer

Nos aito du beachsoccer passeront 10 jours dans l’archipel pour 4 matchs de préparation face à l’équipe locale, avant la Coupe du Monde qui se déroulera aux Seychelles en mai.

Onze joueurs et 3 encadrants sont partis avec des objectifs : se mettre en condition, mais aussi tester les nouveaux… « Les Bahamas sont le pays organisateur des qualificatifs de la zone. C’est intéressant pour nous, pour essayer de retrouver un niveau de compétition, explique leur entraineur Teva Zaveroni. On va enchainer les matchs : 3 d’affilée puis 1 jour de repos pour un match final. La configuration, je pense des matchs de qualification comme on a eu aux Salomon. Ça permet de se retrouver ensemble et de tester les jeunes, de commencer à visionner la Coupe du Monde. »

Les Tiki Toa seront de retour le 24 février au fenua pour poursuivre leur préparation.