OFC beach soccer Nations Cup : Tahiti bat Fidji 10 buts à 1

Les Tiki Toa ont dominé dès le début face à une équipe fidjienne renforcée par l’arrivée du capitaine Tevita Waranivalu et de Madhwan Gounder.



L’équipe de Tahiti n’a montré aucun signe de fatigue après sa victoire de justesse 10-9 contre les Îles Salomon moins de 24 heures plus tôt.



Les Tiki Toa ont battu leurs adversaires 10 buts à 1. « C’était un match complètement différent de celui d’hier, a réagi le capitaine Raimana Li Fing Kuee. Aujourd’hui il y a eu beaucoup plus d’écart au niveau du score. Je pense que ce qui a fait la différente, c’est le temps. Il a fait beaucoup plus chaud qu’hier. Aujourd’hui on a pu aussi mieux développer notre jeu avec le gardien, le fait qu’il monte et amène une supériorité numérique. On a toujours un peu de mal à entrer dans les tournois même si le résultat était très bon. Aujourd’hui, contents d’avoir gagné. On a respecté cette équipe de Fidji et on a joué sérieusement. »

Jeudi, ils affronteront la Papouasie Nouvelle Guinée pour tenter de décrocher une place en finale.

